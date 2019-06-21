عاهل المغرب يتلقى رسالة من نظيره التشادى لتعزيز التعاون

وكالات

تلقى العاهل المغربى الملك محمد السادس رسالة شفهية من نظيره التشادى إدريس ديبى إتنو. وسلم الرسالة وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية التشادى عيسى دوبراني، خلال لقائه بالأمس، بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة.

وأوضح المسؤول التشادى فى تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، حسبما نقلت "واس" أن لقاءه بالمسئول المغربى يندرج فى إطار رؤية العاهل المغربى والرئيس التشادى إزاء تعزيز التعاون جنوب- جنوب، والعمل من أجل الاندماج الأفريقى، والنهوض بالمبادلات الأفريقية.