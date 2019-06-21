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طيران الإمارات تعلن تغير مسارات رحلاتها لتفادى المخاطر

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:15 م
طيران الإمارات تعلن تغير مسارات رحلاتها لتفادى المخاطر طيران الإمارات - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت شركة طيران الإمارات، الجمعة، عن تغيير مسارات تحليق طائراتها لتفادى منطقة أى مخاطر محتملة، بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق هرمز.

 

قال متحدث باسم طيران الإمارات، إنه ونظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما فى ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن منطقة أى مخاطر محتملة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضاف المتحدث فى بيان: "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأى تغييرات أخرى ضرورية فى العمليات".

 

 

 


الامارات

طيران الامارات

مضيق هرمز

ايران

امريكا

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