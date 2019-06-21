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ضبط 7 عناصر إجرامية فى حملات أمنية بمنطقة السحر والجمال

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:17 ص
ضبط 7 عناصر إجرامية فى حملات أمنية بمنطقة السحر والجمال حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على مدينة " السحر والجمال" لضبط وملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، عن ضبط "عاطل وربة منزل" حال استقلالهما سيارة ملاكى، بالمجاورة وبحوزتهما "60 جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 2هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار.

كما نجحت الحملات فى ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته " فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وضبط 3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة -، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم "350 جرام لمخدر الحشيش، هاتف محمول".

وضبط عاطل وبحوزته " فرد خرطوش، 3 طلقات خرطوش من ذات العيار"،وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع .

 

 

 


حملات امنية

السحر والجمال

الاتجار بالمخدرات

تجارة الهيروين

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