ضبط 59 قضية تموينية وتنفيذ 1550 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالمنيا

أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة واسعة أسفرت عن ضبط 59 قضية تموينية متنوعة.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ 1550 حكما قضائيا، فضلا عن ضبط 6 قطع سلاح بدون ترخيص و11 طلقة متنوعة.

وفى مجال المرور تم تحرير 3888 مخالفة مرورية متنوعة، وفى إطار الحملة المقررة لتوقيع الفحص الطبى على سائقى الطرق السريعة لبيان تعاطى المواد المخدرة تم فحص 66 عينة أسفرت عن إيجابية 5 حالات.

وتم رفع وإزالة 501 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين فى مجال المرافق، كما تم ضبط 29 مخالفة على نهر النيل وضبط 15 مخالفة مسطحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.