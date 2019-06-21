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ضبط 4 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 22 محافظة خلال أسبوع

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:50 م
ضبط 4 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 22 محافظة خلال أسبوع لحوم غير صالحة للإستهلاك - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال الأسبوع الماضى ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 4 طن و909 كجم فى 22 محافظة.
 
والكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، مرسى مطروح، الفيوم، الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة، الوادي الجديد، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الأقصر، بني سويف، القليوبية، قنا، أسيوط، المنوفية، الإسكندرية، السويس، الغربية" ، وحررت  إدارة التفتيش بالهيئة  118 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 

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