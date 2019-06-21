ضبط 3001 هاربا من أحكام وتحصيل 57442 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى ، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3001 متهما، منهم 2 متهمين هاربين من جنايات، و 750 حكما جزئيا، و120 حكم مستأنف، 2107 حكم غرامات، 22 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 57 ألفا 442 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.