سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 11:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 3001 هاربا من أحكام وتحصيل 57442 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:06 م
ضبط 3001 هاربا من أحكام وتحصيل 57442 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملات أمنية -ارشيفية
الغربية ــ مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى ، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3001 متهما، منهم 2 متهمين هاربين من جنايات، و 750 حكما جزئيا، و120 حكم مستأنف، 2107 حكم غرامات، 22 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 57 ألفا 442 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة