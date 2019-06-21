ضبط 29 قضية سلع تموينية و42 غش تجارى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، فى ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 29 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط 4 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، و 42 قضية فى مجال الغش الغذائي ضبط خلالها 12478 طن، و250 لتر، و6013 عبوة، و30 قطعة مواد غذائية متنوعة ومواد تصنيع.

كما تم ضبط 14 قضية فى مجال الغش غير الغذائى، و 6066 قضية فى مجال المحالات العامة، والشهادت الصحية، وعدم وجود تراخيص، وضبط 25 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 357 كجم لحوم و 25 كجم أسماك و70 عبوة تونة.