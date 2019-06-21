سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 29 قضية سلع تموينية و42 غش تجارى خلال 24 ساعة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 م
ضبط 29 قضية سلع تموينية و42 غش تجارى خلال 24 ساعة سلع تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، فى ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 29 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط 4 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، و 42 قضية فى مجال الغش الغذائي ضبط خلالها 12478 طن، و250 لتر، و6013 عبوة، و30 قطعة مواد غذائية متنوعة ومواد تصنيع.

كما تم ضبط 14 قضية فى مجال الغش غير الغذائى، و 6066 قضية فى مجال المحالات العامة، والشهادت الصحية، وعدم وجود تراخيص، وضبط 25 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 357 كجم لحوم و 25 كجم أسماك و70 عبوة تونة.

 


غش تجارى

شرطة التموين

سلع تموينية

شهادات صحية

لحوم

أسماك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة