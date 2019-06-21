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ضبط 150 ألف لتر سولار وبنزين مدعوم بالدقهلية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:19 ص
ضبط 150 ألف لتر سولار وبنزين مدعوم بالدقهلية تهريب سولار - أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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قامت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بحملات تموينية بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد عبد الحميد الصيرفى، أسفرت عن ضبط 150 ألف لتر سولار وبنزين مدعم بمركز ومدينة أجا فى حملات تموينية على عدد من محطات تموين السيارات .

 

من جانبه أكد السيد دايرة أن الحملة شملت عدد من قرى مركز ومدينة أجا وأسفرت عن ضبط 19 الف و 679  بالمدينة ، 16 ألف لتر و 30 بكفر عوض السنيطة ، 40 ألف لتر بالديرس ،باجمالى 152 ألف و880 لتر سولار وبنزين وأشار أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مديرية التموين.

 

وأكد وكيل وزارة التموين على أن الدكتور كمال شاروبيم يشدد بصفة دائمة على استمرار الحملات التموينية فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من سلامة كافة المنتجات المعروضة بالأسواق، والتصدى لأى تجاوزات من تهريب السلع الغذائية والتموينية والمواد البترولية من قبل بعض الجشعين والمتلاعبين من التجار .


التموين

الدقهلية

سولار

بنزين

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