ضبط طن خروب غير صالح للاستهلاك داخل محل سلع غذائية بالإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

فى إطار حملاتها لضبط الأسواق وجرائم الغش التجارى، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، فى ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمنطة الجمرك فى محافظة الإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية.

المواد المضبوطة بحوزة المتهم عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلو جرام "خروب"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر أبريل 2019، وتبين من خلال التحريات، استعداد المتهم لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.