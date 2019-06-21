ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوات تجميل بقيمة 500 ألف جنيه.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة ،من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة .

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط أحد الشركات رقم 668 القادمة من جدة، إشتبه عبدالفتاح محروس فى الراكب المصرى ح . م .ا القادم من السعودية، وبسؤاله عما إذا كان معه بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنقى وبدا عليه الإرتباك،وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، بمعرفة اسلام على مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمده.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 563 عبوة أدوات تجميل مخبأة بين طيات الملابس، وتبلغ قيمتها حوالى 500 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.