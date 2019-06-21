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ضبط خفير لاتهامه بسرقة فيلا موظف يحمل جنسية عربية بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:34 ص
ضبط خفير لاتهامه بسرقة فيلا موظف يحمل جنسية عربية بمدينة 6 أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة من ضبط خفير متهم بسرقة فيلا موظف يحمل جنسية دولة عربية، بمدينة 6 أكتوبر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من موظف يحمل جنسية دولة عربية، وسبق عمله بسفارة تلك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالى من الفيلا الخاصة به، على يد مجهول.

وبإجراء التحريات تبين للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن الخفير الخاص بمسكن مالك الفيلا، وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيب محمود خميس على، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة، فحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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سرقة فيلا موظف

مدينة 6 اكتوبر

ضبط خفير خاص

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