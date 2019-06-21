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صور.. هيئة تنشيط السياحة تنظم رحلة لـ30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:51 م
صور.. هيئة تنشيط السياحة تنظم رحلة لـ30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر جانب من الرحلة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة شمال سيناء اليوم، أنها قامت بالتعاون مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحى بوزارة السياحة بتنظيم رحلة للفائزين بالمسابقة السياحية لعام 2019 إلى محافظة البحر الأحمر.

 

وقال المهندس سالم حسين صباح، مدير عام إدارة السياحة بديوان عام محافظة شمال سيناء، إن الرحلة بمشاركة 30 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مراكز المحافظة تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 40 عامًا .

 

أضاف صباح، فى بيان أن الرحلة لمدة 5 أيام شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة بتمويل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالقاهرة ، حيث تم خلالها زيارة عدد من المعالم والمشروعات القومية والمتاحف  والاماكن الترفيهية والشواطئ فى محافظة البحر الأحمر.

أشار سالم، إلى أن الرحلة تأتى فى إطار التعرف على مختلف محافظات الجمهورية وعلى المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها فى مختلف القطاعات.

وكان  أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اعتمد نتيجة المسابقة السياحية التى نظمتها إدارة السياحة فى ديوان عام محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، وفاز المتسابقون برحلة سياحية إلى محافظة البحر الأحمر .

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (1)

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (2)
رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر 

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (3)
رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (4)
رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر 

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (5)
رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر

 

رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر (6)
رحلة ل30 سيناوى لمعالم البحر الأحمر 

 


شمال سيناء

البحر الأحمر

الغردقة

السياحه

الهيئة المصرية للتنشيط السياحى

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