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صور.. محافظ الدقهلية يكرم الأوائل بقصر ثقافة المنصورة

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:19 ص
صور.. محافظ الدقهلية يكرم الأوائل بقصر ثقافة المنصورة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية ، حفل تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية من رواد قصر ثقافة المنصورة بحضور الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور أحمد هيكل، مدير التعليم العام ، وأشرف أبو جليل، وكيل وزارة الثقافة، وعاطف عميرة، مدير فرع ثقافة الدقهلية. 

وعبر شاروبيم عن سعادته بوجود مسرح أم كلثوم، وأضاف أنه يدعم بكل السبل استكمال تطويره ليكون أفضل مسارح مصر وأشار إلى أنه سيوم الاحتفال فيه بأعياد 30 يونيو.
 
كما تفقد معرض "كاتب ورسام " الذي نظمه قصر ثقافة المنصورة في مستهل زيارته، واستمع خلاله لشرح من العارضين للوحات الفنية، وقال أنه شاهد إبداع الطلاب الذى يمكنه المنافسة من على  المستوى العالمى، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الحفل وعلى قصر ثقافة المنصورة. 
 
وفي ختام الحفل قام شاروبيم بتكريم 180 طالبا وطالبة من المتفوقين رواد ثقافة الدقهلية في عدد من المدارس شملت ، مدرسة عمر بن الخطاب الاسلامية ،السيدة خديجة الإسلامية ،المحمدية الإسلامية ، أبو بكر الصديق الاسلامية ،الزهراء الاسلامية للغات ،الهدى والنور الخاصة ،مدرسة الشهيد مقدم أحمد حسين الرسمية للغات "المنصورة الرسمية للغات سابقا"، مدرسة شجرة الدر الإعدادية، السيدة عائشة الإعدادية بنات. 
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (1)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (2)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل 
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (3)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (4)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل 
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (5)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل 
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل (6)
محافظ الدقهلية يكرم الأوائل 
 
 

الدقهلية

كمال شاروبيم

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