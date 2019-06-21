صور.. ماراثون رياضى فى الإسكندرية احتفالًا باستقبال بطولة الأمم الأفريقية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مدرسة الأنفوشى الإعدادية بنات، صباح اليوم الجمعة، ماراثون رياضى، احتفالًا باستقبال بطولة الأمم الأفريقية.

مرّ الماراثون الاحتفالى بنطاق الحى حاملًا الأعلام المصرية تشجيعًا للمنتخب المصرى متمنين فوزه بكأس البطولة، واستقبلتهم المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك برفقة إدارة العلاقات العامة بالحى أمام ديوان عام الحى، ورحبت بهم وبحماسهم فى تشجيع المنتخب الوطني.

جاء الاحتفال برعاية إدارة الجمرك التعليمية، برئاسة عبد العاطى التمساح و أحمد عثمان وكيل الإدارة و فردوس درويش مدير مدرسة الأنفوشي.

ماراثون رياضي



ماراثون رياضي