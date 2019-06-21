سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. غرفة عمليات بـ "شباب القليوبية" لمتابعة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:08 م
صور.. غرفة عمليات بـ "شباب القليوبية" لمتابعة افتتاح كأس الأمم الإفريقية مراطز شباب
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأضاف "الصبروط"، أنه يشارك قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية أبنائهم فى متابعة الحدث الكروى الأكبر فى مصر، حيث أنه يشارك شباب مدينة قليوب فى حضور النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب وسط حضور جماهيرى كبير.

كما يشارك أحمد يحى مدير إدارة شباب بنها أهالى بطا بمركز شباب بطا، وعماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ بمركز شباب مشتهر، وبهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب بمركز شباب سنديون، وأشرف خير مدير إدارة شبرا بنادى المؤسسة العمالية، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر بنادى الجعافرة، وطارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر بمركز شباب مدينة كفر شكر، ورمضان كمال مدير إدارة القناطر الخيرية بمركز شباب مدينة القناطر، وهانى ابو السعود مدير إدارة الخانكة بمركز شباب مدينة العبور.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتى مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

 

مراكز شباب القليوبية (1)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (2)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (4)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (5)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (6)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (7)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (8)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (9)
مراكز شباب القليوبية 

 

مراكز شباب القليوبية (10)
مراكز شباب القليوبية 

 


شباب القليوبية

كأس الامم الإفريقية

كاس الامم الافريقية

مراكز الشباب بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة