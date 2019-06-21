صور.. غرفة عمليات بـ "شباب القليوبية" لمتابعة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأضاف "الصبروط"، أنه يشارك قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية أبنائهم فى متابعة الحدث الكروى الأكبر فى مصر، حيث أنه يشارك شباب مدينة قليوب فى حضور النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب وسط حضور جماهيرى كبير.

كما يشارك أحمد يحى مدير إدارة شباب بنها أهالى بطا بمركز شباب بطا، وعماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ بمركز شباب مشتهر، وبهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب بمركز شباب سنديون، وأشرف خير مدير إدارة شبرا بنادى المؤسسة العمالية، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر بنادى الجعافرة، وطارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر بمركز شباب مدينة كفر شكر، ورمضان كمال مدير إدارة القناطر الخيرية بمركز شباب مدينة القناطر، وهانى ابو السعود مدير إدارة الخانكة بمركز شباب مدينة العبور.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتى مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية



مراكز شباب القليوبية