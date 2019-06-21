صور.. طفل لـ"محافظ سوهاج": "محتاج عملية توصيل أوتار علشان أحرك إيدى"

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير من المساكن الشعبية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج يعيش طفل عمره عامان مع أسرته المكونة من 7 أفراد عندما تقترب من الطفل إسماعيل تجده يلهو ويلعب بصعوبة فهو لا يستطيع أن يحرك ذراعه اليمنى بسبب إصابته بقطع فى أوتار الكتف عند ولادته ورغم أن الطفل أجرى جراحة فى ذراعه من قبل إلا أنها باءت بالفشل، ما اضطر أسرته الى صرف كل نقودهم على الطفل مناشدين الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بإجراء عملية للطفل على نفقة الدولة .

الطفل إسماعيل أحمد محمد عمره عامان ويسكن بطريق الزاوية بالمساكن الشعبية بمركز المراغة وله 6 أشقاء ووالده يعمل صاحب محل صغير للتصوير فيما لا تعمل والدته فهى ربة منزل وبدأت مشكلة الطفل منذ ولادته ما تسبب له فى العجز فى ذراعه وكل أمل أسرته أن يلهو ويلعب مثل الأطفال وأن يحرك ذراعه فقط .

انتقل "اليوم السابع" الى مركز المراغة بمحافظة سوهاج والتقى أسرة الطفل إسماعيل حيث قال والده أحمد محمد على إنه يعمل فى محل تصوير ولديه 7 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وأن مشكلة نجله الطفل إسماعيل بدأت منذ ولادته حيث أصيب أثناء الولادة بقطع فى أوتار الكتف ما أدى الى إصابته بعجز فى ذراعه اليمنى ولا يستطيع تحريكه وكذلك أصابعه لا تتحرك .

ويضيف والد الطفل أنه من وقتها حاول علاج الطفل كثيرًا وقام مؤخرًا بإجراء عملية جراحية له فى محافظة أسيوط ولكنها باءت بالفشل وظلت حالة الطفل كما هى بعد أن صرفوا كل ما يملكون عليه ويحتاج الآن الى عملية أخرى ولكن ظروفه المادية الصعبة حالت دون ذلك مناشدًا الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بإجراء عملية توصيل أوتار لنجله الطفل إسماعيل على نفقة الدولة خاصة أن الطفل دائمًا ما يقول له "يا بابا عايز أحرك إيدى والعب زى الأطفال" فهل يستجيب المحافظ له والمسئولين بمديرية الصحة بسوهاج .

فيما قالت شقيقته سارة فى الصف السادس الابتدائي إنها تأمل أن ترى شقيقها الطفل إسماعيل يلعب ويلهو مثل الأطفال ويحرك ذراعه وأصابعه وذلك من خلال إجراء العملية له على نفقة الدولة فشقيقها لا يستطيع تحريك ذراعه مطلقًا ويلعب بصعوبة بالغة نتيجة ولادته بطريق خاطئة من قبل الطبيب أدى إلى قطع أوتار الكتف ما تسبب فى نسبة عجز لشقيقها إسماعيل .

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