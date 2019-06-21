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صور.. ضبط شحنة كوكايين بقيمة مليار دولار فى أحد موانئ فيلادلفيا الأمريكية

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:34 م
صور.. ضبط شحنة كوكايين بقيمة مليار دولار فى أحد موانئ فيلادلفيا الأمريكية ضبط شحنة كوكايين بقيمة مليار دولار
كتب وكالات

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أعلنت السلطات الأمريكية، أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار فى مداهمة لسفينة راسية فى أحد موانئ فيلادلفيا، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال المحامى العام للمقاطعة الشرقية فى فيلادلفيا وليام ماكسواين، "هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات فى تاريخ الولايات المتحدة".

وقال مكتب ماكسواين على تويتر "تم اعتقال أفراد طاقم السفينة ووجهت إليهم تهم فدرالية" بعد المداهمة فى ميناء باكر مارين فى فيلادلفيا.

وعُثر على المخدرات، بحسب صور وكالة "رويترز"، فى سبع حاويات على متن سفينة الشحن "غايان أم سى أس" التى كانت تستعد للإبحار إلى أوروبا بعد محطات سابقة فى تشيلى وبنما وجزر البهاماس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود على رصيف الميناء، وأربعة عملاء يصعدون الى سفينة الشحن الضخمة.

وتأتى هذه المداهمة بعد أن ضبطت السلطات الأمريكية ما يقرب من 1,5 طن من الكوكايين فى شهر مارس، فى أكبر عملية منذ 25 عاما فى ميناء نيويورك.

وفى تقرير يعود لعام 2018 قالت إدارة مكافحة المخدرات إن استخدام المواد المخدرة غير الشرعية فى الولايات المتحدة استمر بالارتفاع فى عامى 2016 و2017، وأن 93 بالمئة من المخدرات التى يتم توزيعها فى البلاد تأتى من كولومبيا و4 بالمئة من البيرو.

والولايات المتحدة تعد أكبر مستهلك للمخدرات فى العالم، وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن تعاطى جرعات زائدة 197 حالة فى اليوم عام 2017، وفقاً لمراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

استخراج شحنات الكوكايين
استخراج شحنات الكوكايين

 

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

المضبوطات
المضبوطات

 

حاويات تحمل الكوكايين
حاويات تحمل الكوكايين

 

شحنة الكوكايين
شحنة الكوكايين

 

شحنة المخدرات
شحنة المخدرات

 

فتح كيس كوكايين
فتح كيس كوكايين

 


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