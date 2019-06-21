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صور.. شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 م
صور.. شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية شاشات عرض
الاسكندرية جاكلين منير

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وضعت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالأسكندرية شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية، و ذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها المحافظة، لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة و أن البطولة تنطلق مساء اليوم حيث تستعد الشواطئ لاستقبال المشاهدين لمتابعة حفل إنطلاق البطولة و المباراة الافتتاحية لتشجيع منتخب مصر.

من جانبه قال اللواء أحمد زهرة ، مراقب عام الشواطئ بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الادارة المركزية للسياحة و المصايف قد قامت بوضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ المجانية بالمحافظة و ذلك لخدمة المصطافين فى متابعة مباريات كأس الامم الافريقية، موضحا أنه تم تركيب بعض الشاشات الكبرى و الانتهاء من تجهيزات  الشواطئ لاستقبال المشاهدين و المصطافينز

و شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية على تنظيم عدد من المهرجانات الثقافية التى سيتم تنظيمها مواكبة البطولة ، تبدأ اليوم الجمعة و هى احتفالات تليق بالاسكندرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، لعودة الاسكندرية عاصمة الثقافة المصرية و العربية .

و اوضح المحافظ أنه تم توفير 400 شاشه متطوع يتحدثون باللغات المختلفة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، بالاضافة إلى وضع شاشات كبرى فى بعض الشواطئ المجانية و مراكز الشباب و الساحات الكبرى.

 

 

شواطئ الاسكندرية (1)
شواطئ الاسكندرية (1)

 

شواطئ الاسكندرية (2)
شواطئ الاسكندرية (2)

 

شواطئ الاسكندرية (3)
شواطئ الاسكندرية (3)

 

شواطئ الاسكندرية (4)
شواطئ الاسكندرية (4)

 

شواطئ الاسكندرية (5)
شواطئ الاسكندرية (5)

 


كأس الامم الافريقية

شواطئ الاسكندريه

افتتاح بطولة كاس الامم الافريقية

شاشات عرض

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