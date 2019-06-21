صور.. شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية

الاسكندرية جاكلين منير

وضعت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالأسكندرية شاشات كبرى على شواطئ الإسكندرية، و ذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها المحافظة، لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة و أن البطولة تنطلق مساء اليوم حيث تستعد الشواطئ لاستقبال المشاهدين لمتابعة حفل إنطلاق البطولة و المباراة الافتتاحية لتشجيع منتخب مصر.

من جانبه قال اللواء أحمد زهرة ، مراقب عام الشواطئ بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الادارة المركزية للسياحة و المصايف قد قامت بوضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ المجانية بالمحافظة و ذلك لخدمة المصطافين فى متابعة مباريات كأس الامم الافريقية، موضحا أنه تم تركيب بعض الشاشات الكبرى و الانتهاء من تجهيزات الشواطئ لاستقبال المشاهدين و المصطافينز

و شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية على تنظيم عدد من المهرجانات الثقافية التى سيتم تنظيمها مواكبة البطولة ، تبدأ اليوم الجمعة و هى احتفالات تليق بالاسكندرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، لعودة الاسكندرية عاصمة الثقافة المصرية و العربية .

و اوضح المحافظ أنه تم توفير 400 شاشه متطوع يتحدثون باللغات المختلفة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، بالاضافة إلى وضع شاشات كبرى فى بعض الشواطئ المجانية و مراكز الشباب و الساحات الكبرى.



شواطئ الاسكندرية (1)



شواطئ الاسكندرية (2)



شواطئ الاسكندرية (3)



شواطئ الاسكندرية (4)