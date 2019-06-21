صور..زحام على مقاهى وأندية الإسكندرية لمشاهدة مباراة انطلاق البطولة

الإسكندرية أسماء على بدر

توافد منذ قليل المئات من المواطنين على نقابة المهندسين بنادى الشاطئ بمنطقة سابا باشا على كورنيش الإسكندرية وكافة المقاهى، لمشاهدة مباراة اليوم على شاشات النقابة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى عرضت فيه قناة تايم سبورت حفل افتتاح مباراة مصر وزيمبابوي.

فيما كثفت قوات الأمن بالإسكندرية تواجدها بنادى شاطئ المهندسين لتوافد المئات من المواطنين على شاشات العرض قبل بدء حفل افتتاح البطولة.

كما كثفت مديرية أمن الإسكندرية تواجدها فى جميع أنحاء المحافظة وانتشار لرجال المرور بكافة الشوارع لتأمين الوفود الأفريقية المشاركة فى البطولة بعد وصولهم إلى الإسكندرية ظهر اليوم، وبدء تدريب الفرق الرياضية للمشاركة فى أولى المباريات غدا باستاد الإسكندرية.























