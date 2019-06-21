سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة إسنا يعلن توفير شاشات عرض فى 4 مراكز شباب وحديقة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 م
صور.. رئيس مدينة إسنا يعلن توفير شاشات عرض فى 4 مراكز شباب وحديقة شاشات عرض
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه تم تجهيز شاشات عرض وكراسى وخيام لعرض مباريات المنتخب المصرى ببطولة كأس أمم إفريقيا وباقى مباريات البطولة فى 4 مراكز شباب وحديقة عمومية بالمدينة، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب والأندية الرياضية مجاناً خلال مدة البطولة والتى تبدأ فعاليتها يوم 21 يونيو الجارى.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير شاشات عرض فى عدد من مراكز الشاب باسنا والساحات العامة من أبرزها مركز شاب السلام، ومركز شباب الدير، ومركز شباب توماس الوسطى، ومركز شباب كيمان المطاعنة، وحديقة ام المؤمنين بجوار موقف الجنوب، وأكد على تشديد الإجراءات والمتابعة المستمرة أثناء المباريات، وتوفير ما يلزم من سيارات اسعاف وحماية مدنية والتنسيق مع جميع المرافق فى أماكن التجمعات.

 

تجهيز وتوفير شاشات عرض (2)
تجهيز وتوفير شاشات عرض 

 

تجهيز وتوفير شاشات عرض (3)
تجهيز وتوفير شاشات عرض 

 

تجهيز وتوفير شاشات عرض (1)
تجهيز وتوفير شاشات عرض 

 


كاس امم افريقيا

مدينة اسنا

شاشات عرض

كاس الامم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة