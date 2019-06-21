صور.. رئيس مدينة إسنا يعلن توفير شاشات عرض فى 4 مراكز شباب وحديقة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه تم تجهيز شاشات عرض وكراسى وخيام لعرض مباريات المنتخب المصرى ببطولة كأس أمم إفريقيا وباقى مباريات البطولة فى 4 مراكز شباب وحديقة عمومية بالمدينة، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب والأندية الرياضية مجاناً خلال مدة البطولة والتى تبدأ فعاليتها يوم 21 يونيو الجارى.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير شاشات عرض فى عدد من مراكز الشاب باسنا والساحات العامة من أبرزها مركز شاب السلام، ومركز شباب الدير، ومركز شباب توماس الوسطى، ومركز شباب كيمان المطاعنة، وحديقة ام المؤمنين بجوار موقف الجنوب، وأكد على تشديد الإجراءات والمتابعة المستمرة أثناء المباريات، وتوفير ما يلزم من سيارات اسعاف وحماية مدنية والتنسيق مع جميع المرافق فى أماكن التجمعات.



تجهيز وتوفير شاشات عرض



تجهيز وتوفير شاشات عرض