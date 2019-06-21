صور.. رئيس شركة مياه القاهرة يتفقد تمركزات فرق الصيانة الميدانية استعدادا لأمم أفريقيا

كتب أحمد حسن

عقد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، اجتماع عاجل مع رؤساء القطاعات أعضاء غرفة عمليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، فى إطار استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقب الاجتماع، قام بجولة تفقدية لمواقع تمركز فرق الصيانة والمتابعة الميدانية، ثم توجه لاستاد القاهرة الدولى، وشدد على ضرورة متابعة التشغيل والصيانة وانهاء اى اعمال اصلاحات فى اسرع وقت ممكن لتلافى التأثير على فعاليات البطولة.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعلن عن انتشار وتوزيع المعدات وسيارات شفط المياه وفرق الفنيين، وتنفيذ خطة الطوارئ لشركات المياه وشركات الصرف الصحى، وتشكيل فرق طوارئ بالمحطات والفروع الهندسية على مدار 24 ساعة لمواجهة أى أعطال بالشبكات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد رسلان على استعداد كافة الشركات التابعة والجاهزية والعمل باعتبارها كيان واحد وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية تأهبا لهذا الحدث الهام، مشيرا أن شركات المياه فى المحافظات التى لا يقام بها مباريات البطولة على أهبة الاستعداد للتعامل فى الأزمات والطوارئ طوال فترة إقامة البطولة.

وأضاف أن غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة تتابع عن كثب كافة الأحداث والمستجدات وأعمال الشركات فيما يتعلق بالتجهيز والاستعداد للبطولة والتأكد من تطهير مطابق الصرف الصحى داخل الاستادات وبالشوارع المحيطة، وتواجد المعدات الكافية للتعامل مع أى طارئ.



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (1)



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (2)



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (3)



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (4)



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (5)



طوارىء داخل شركة مياه القاهره استعدادا لبطول الأمم الأفريقية (6)