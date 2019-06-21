صور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير الصينى الجديد

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، دينج نائب وزير التعاون الدولى ولياولتشينح السفير الصينى الجديد فى القاهرة.

جاءت الزيارة بهدف تفعيل أواصر التعاون بين جامعة قناة السويس والجانب الصينى، وحضرها الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن الدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الآداب والدكتور ناصر مندور، عميد الكلية المصرية الصينية والدكتور محمد التابعى، عميد معهد الاستزراع السمكى.

وطالب رئيس جامعة قناة السويس، خلال المقابلة المزيد من التعاون من الجانب الصينى وعلى وجه الخصوص فى الكلية المصرية الصينية ومعهد الاستزراع السمكى ومعهد كونفوشيوس وهى الأماكن والتوجهات الثلاث التى تشهد التعاون مع الجانب الصينى داخل الجامعة.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى، إن هذا التعاون يأتى فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وما تحمله مبادرة الحزام والطريق والتى تحقق المزيد من أواصر التعاون من خلال المشروعات العملاقة التى تربط بين البلدين.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تتطلع للمزيد من التعاون من توفير المعدات و تبادل الخبرات لتعلم اللغة الصينية وتطوير المناهج وإعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل خاصة فى تلك الفترة التى تشهد ما تمر به مصر من كثافة فى المشروعات والمناطق التنموية ومنها محور قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة بتعلم ونشر الثقافة الصينية ويظهر ذلك من استحداث المزيد من الدراسات التى تهتم بالصين ومنها استحداث برنامج بكلية السياحة لتخريج مرشد سياحى يتقن اللغة الصينية حتى يكون جاهز لسوق العمل ومواجهة احتياجات السباح الصينيين داخل مصر.

ووعد نائب وزير هيئة التعاون الدولى والسفير الصينى بتلبية احتياجات الجامعة فى أقرب فرصة من منطلق الحرص على تعميق العلاقات التاريخية القوية التى تربط بين الصين ومصر وبين قيادتى البلدين، وفى نهاية المقابلة تبادل رئيس جامعة القناة والجانب الصينى الدروع والهدايا التذكارية.



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير الصينى الجديد



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير الصينى الجديد



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير الصينى الجديد



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل السفير الصينى الجديد