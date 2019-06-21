صور.. تسليم عقود شركات الظهير الزراعى لشباب الخريجين بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن تسليم 6 عقود لمشروعات الظهير الزراعى بالمركز والقرى التابعة له، حيث تسلم رئيس مجلس إدارة كل شركة من شركات المساهمة لشباب الخريجين بواقع 250 فدان للشركة الواحدة.

وقال الفحام ، فى بيان صحفى ، إن الشركة الواحدة مكونة من 40 عضو بواقع 6 فدان للعضو الواحد، وبإجمالى مساحة عامة 1500 فدان، وذلك كمرحلة أولى من مراحل الظهير الزراعى، مؤكدا أنه يتبقى 7 شركات سوف يتم تسليمهم العقود فور الانتهاء من استكمال باقى الاجراءات.

تسليم عقود شركات الظهير الزراعى لشباب الخريجين بالفرافرة بإجمالى 1500 فدان



تسليم عقود شركات الظهير الزراعى لشباب الخريجين بالفرافرة بإجمالى 1500 فدان



تسليم عقود شركات الظهير الزراعى لشباب الخريجين بالفرافرة بإجمالى 1500 فدان