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صور.. ترامب يعرض نسخة محدثة عن الطائرة الرئاسية الأمريكية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 م
صور.. ترامب يعرض نسخة محدثة عن الطائرة الرئاسية الأمريكية الطائرة الرئاسية الأمريكية بتصميمها الجديد
كتب محمد جمال ووكالات

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عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو نسخة محدثة عن "الطائرة رقم واحد" الأمريكية التي أشرف سيد البيت الأبيض شخصيا على تصميمها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد ترامب للصحفيين في أعقاب مفاوضات بينه وترودو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وأمامهما نسخة صغيرة للطائرة المحدثة من طراز "بوينج 737"، أنها ستكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مبلغا أقل من النسخة الحالية، ولديها خصائص أوسع مما كان من المقرر أصلا بفضل تدخله، معتبرا أن الطائرة الجديدة ستكون "مذهلة" ،وليس سرا أن ترامب "مفتون" بالطائرات ويؤكد أنه خبير مخضرم في هذا المجال.

 

تصميم الطائرة الرئاسية الجديدة
تصميم الطائرة الرئاسية الجديدة

 

واستخدم ترامب خلال حملته في انتخابات 2016 طائرة شخصية من طراز "بوينج 737" مزودة بمحركات من إنتاج شركة "رولز رويس"، وفكر في إمكانية مواصلة استخدامها بعد توليه الحكم، لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا لدواع مختلفة بما فيها الأمنية.

وذكر ترامب أنه سيزين الجزء الأسفل من الطائرة باللون الأزرق، والأعلى بالأبيض، ليفصل بينهما شريط أحمر على طول الطائرة، بما يشبه كثيرا زينة طائرة ترامب الشخصية القديمة.

لكن هذا المشروع لا يزال بعيدا عن التطبيق، لأن المشرعين الديمقراطيين يطالبون بطرحه على التصويت في الكونجرس ويحتج بعضهم عليه، غير أن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب صوتت مؤخرا عليه ومن المتوقع أن يدخل في نص قانون السياسات الدفاعية السنوي.

التصميم الجديد
التصميم الجديد
 
النسخة الجديدة
النسخة الجديدة

 


الطائرة الرئاسية الأمريكية

أمريكا

ترامب

كندا

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