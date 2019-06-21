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صور.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة فى اسطنبول

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:47 م
صور.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة فى اسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

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بدا مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، واثقاً من الفوز مجدداً، والعودة إلى مقعد رئيس بلدية اسطنبول، حيث عبّر عشرات آلاف الأتراك خلال تجمع انتخابى اليوم الجمعة فى اسطنبول عن دعمهم إلى أوغلو، المنافس لمرشح رجب طيب أردوغان فى انتخابات الإعادة فى اسطنبول .

يترقب الأتراك انتخابات الإعادة المرتقبة لمدينة إسطنبول التى تكتسب أهمية كبيرة عندهم، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أروغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

ومن المقرر أن يتجه الملايين من سكان مدينة إسطنبول، إلى صناديق الاقتراع، الأحد، من أجل اختيار رئيس البلدية، حيث تنحصر المنافسة، بين مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أغلو، الذى فاز فى الانتخابات الماضية أواخر مارس الماضي، ومرشح حزب أردوغان، بن على يلدريم.

وكان أوغلو هزم يلدريم، المقرب من أدروغان، فى انتخابات المدينة التى أجريت فى 31 مارس الماضي، منهيا بذلك ربع قرن من سيطرة "العدالة والتنمية" على بلدية المدينة التى يسكنها 16 مليون شخص، فيما يمتلك فيها 8 ملايين حق الاقتراع.

أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو

 

الاعلام تلوح فى اسطنبول
الاعلام تلوح فى اسطنبول

 

الآلاف يشاركون فى التجمع
الآلاف يشاركون فى التجمع

 

المعارضة فى اسطنبول
المعارضة فى اسطنبول

 

المئات يصعدون على المبانى
المئات يصعدون على المبانى

 

تأييد المعارضة فى اسطنبول
تأييد المعارضة فى اسطنبول

 

تجمع المعارضة
تجمع المعارضة

 

تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية
تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية

 

تجمع فى اسطنبول
تجمع فى اسطنبول

 

جانب من التجمع
جانب من التجمع

 

جانب من وقفة المعارضة
جانب من وقفة المعارضة

 

سيدة تلتقط صورة لمرشح المعارضة
سيدة تلتقط صورة لمرشح المعارضة

 

 


المعارضة التركية

انتخابات الإعادة

اسطنبول

تركيا

هزيمة اردوغان

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