صور.. المكسيك تنشر 6 آلاف جندى للسيطرة على عملية تدفق المهاجرين

مكسيكو سيتى /أ ش أ/

أعلن وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، اكتمال نشر حوالى 6 آلاف جندى من عناصر الحرس الوطنى جنوبى البلاد للمساعدة فى السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن وزير الخارجية المكسيكى قوله اليوم الجمعة، إن وكالة الهجرة فى بلاده شغلت 650 موقعاً بشكل أساسى للمساعدة فى تنظيم عبور المهاجرين فى الجنوب.

كانت المكسيك قد وعدت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجارى بأن تخفض عدد المهاجرين الراغبين فى الوصول إلى الحدود بين البلدين من أجل تجنب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية.



أحد عناصر الجيش المكسيكى



المكسيك تنشر 6 آلاف جندى جنوبى البلاد



المكسيك تنشر 6 آلاف جندى



انتشار الجيش المكسيكى



انتشار القوات المكسيكية