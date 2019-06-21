صور.. المقاهى تمتلئ بالجماهير لمتابعة أولى مباريات المنتخب بأمم أفريقيا

كتب أحمد عرفة - تصوير عمرو مصطفى وحسن محمد

امتلأت مقاهى مصر بالجماهير المصرية الذين حرصوا على متابعة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومباراة الافتتاح بين المنتخب المصرى ونظيره الزمبابوى ضمن إطار منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

اللافت للنظر أن المقاهى لم تتملئ بمشجعين رجال فقط، بل تواجدن النساء فى المقاهى لتشجيع المنتخب الوطنى المصرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الـ 32 لكرة القدم، وذلك خلال كلمته داخل استاد القاهرة الدولى، حيث قال الرئيس السيسى: "شعب المصري العظيم، أشقاؤنا شعوب الدولة الأفريقية العريقة، دعوني أرحب بكم جميعا، أرحب بالإخوة الأعزاء أبناء القارة الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله، نعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين لكرة القدم.. شكرا".



























































































































































