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صور.. اللمسات النهائية بمترو الأنفاق لاستقبال جماهير أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:04 م
صور.. اللمسات النهائية بمترو الأنفاق لاستقبال جماهير أمم أفريقيا متابعة اللمسات النهائية بمترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد، اليوم الجمعة، المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، عدد من محطات المترو، قبيل انطلاق أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.
 
وتفقد "الفضالى" و"صبره" محطات "العباسية والاستاد وأرض المعارض"، وشارك فى الجولة المهندس إيهاب فهيم، والمهندس عزت عفيفى، مساعدى رئيس الشركة.
 
كما شهدت الجولة تفقد قيادات شركة المترو، استعدادات المحطات لأمم أفريقيا، واللمسات الأخيرة لتركيب الزينة، كما اطمئنوا على سلامة التشغيل، وانتظام حركة التقاطر بين القطارات بمختلف الخطوط الثلاثة.
 
وعلى هامش الجولة، تفقد قيادات المترو تركيب الخرائط الإرشادية بالمحطات لتسهيل تنقلات الجمهور، وكذلك تركيب بوسترات كأس الأمم الأفريقية، وتشغيل الأغاني الوطنية المشجعة للبطولة الكروية بجميع محطات مترو الأنفاق. 
 
وشددت قيادات المترو على ضرورة عمل فرق الصيانة والطوارىء على مدار الساعة للتعامل مع أيى موقف طارىء، وتذليل أى عقبات، مؤكدين على أنه لن يتم التهاون بشأن أي شىء يخص التشغيل، وأن المترو على أتم استعداد لنقل جميع مرتاديه خلال البطولة الأفريقية.
 
وكانت شركة المترو، قد علقت الزينة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، في محطات: نادي الشمس بالخط الثالث، وكذلك محطات: الشهداء ( صالة المرج - صالة حلوان )، والسادات وشبرا الخيمة وكلية الزراعة بالخط الثاني، إضافة إلى ( صالة المرج - صالة حلوان )، وأيضا محطات المرج الجديدة بالخط الأول.
 
وأعلنت شركة مترو الأنفاق، عن مد عدد ساعات تشغيل المرفق تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف، بعد منتصف الليل، بزيادة قدرها ساعة إضافية في التشغيل. 
 
كما أكدت على تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات، وزيادة أعداد صرافين التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الاقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات "مصر والافتتاح والنهائيات".
 
متابعة اللمسات النهائية بمترو الأنفاق (3)
 

متابعة اللمسات النهائية بمترو الأنفاق (4)
 

متابعة اللمسات النهائية بمترو الأنفاق (1)
 

متابعة اللمسات النهائية بمترو الأنفاق (2)
 

 

 


المترو

محطات المترو

مترو الانفاق

امم افريقيا

كاس امم افريقيا

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كاس الامم الافريقية 2019

افتتاح امم افريقيا 2019

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