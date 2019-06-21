صور... العاملون بفنادق الغردقة يرتدون تيشرتات المنتخب الوطنى

البحر الأحمر - عماد عرفة

حرص عدد كبير من العاملين بالفنادق السياحية بالغردقة على ارتداء تيشرتات المنتخب الوطنى، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر .

وأكد كامل أبو علي ،رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، على ضرورة دعم وتشجيع المنتخب المصرى لإنجاح البطولة وترسيخ صورة مصر المتحضرة أمام العالم كله .

وناشد أبو على ، في بيان له كل العاملين بالسياحة بضرورة تدعيم نجاح البطولة من خلال عرض المباريات فى كل المنتجعات السياحية المصرية من الإسكندرية حتى أسوان ودعوة السائحين الأجانب للآستمتاع بالمباريات وتحضير عروض فنية جذابة مصاحبة للحدث لنقل الصورة الذهنية للبطولة لكل دول العالم ، مشيرا الى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحي يروج لمصر التى تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل مشددًا على أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة .