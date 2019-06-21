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صور.. الجيش السعودى يستعرض أدلة جرائم الحوثيين وأسلحتهم المستخدمة ضد المملكة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:13 م
صور.. الجيش السعودى يستعرض أدلة جرائم الحوثيين وأسلحتهم المستخدمة ضد المملكة جانب من الأسلحة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

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استعرض الجيش السعودى داخل أحد معسكراته فى محافظة الخرج جنوب شرق المملكة، معرض بالأدلة عن جرائم ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، التى حاولت بها استهداف السعودية، من صواريخ باليستية أو طائرات من دون طيار.

ويكشف المعرض أساليب الاستهداف الحوثى وتهديداتها للعمق السعودى، ويعرض المعرض عدداً من الصواريخ التى استهدفت المدن السعودية، وهى صاروخ باليستى إيرانى، وطائرة من دون طيار إيرانية ، وطائرة من دون طيار دعم إيرانى .

وتؤكد السعودية أن الصواريخ الباليستية التى يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطراً على المنطقة فى ظل ارتباط الحوثيين بإيران وبجماعات إرهابية، وتعتبر الرياض أن تلك القدرات الصاروخية التى توافرت للحوثيين تشكل خطراً على الداخل اليمنى ودول الجوار.

أحد القطع العسكرية التى اسقطها الحوثيين
أحد القطع العسكرية التى اسقطها الحوثيين

 

أسلحة إيران التى تدعم بها الحوثيين ضد ايران
أسلحة إيران التى تدعم بها الحوثيين ضد ايران

 

جانب من الاسلحة
جانب من الاسلحة

 

جانب من المعدات العسكرية ضد المملكة
جانب من المعدات العسكرية ضد المملكة

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

طائرة بدون طيار وصاروخ
طائرة بدون طيار وصاروخ

 

 


الجيش السعودى

السعودية

جرائم الحوثيين

المملكة العربية السعودية

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