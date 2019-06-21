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على هامش افتتاح بطولة كأس الأمم

صور .. التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تنظم معرضا وحفلة لذوى الاحتياجات

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:14 م
صور .. التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تنظم معرضا وحفلة لذوى الاحتياجات جانب من الحفل
الاسكندرية جاكلين منير و اسماء على بدر

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نظمت  مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حفلة  ومعرض بمشاركة كل من إدارات الدفاع والتأهيل والخدمة العامة والأسرة والطفولة والأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية داخل نادى المهندسين بالإسكندرية، بالتزامن مع حفل افتتاح  بطولة كأس الأمم الأفريقية.   
 
وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى ، إلى أنه تم  التنسيق مع نقابة المهندسين بالإسكندرية لإقامة احتفالية بطولة الأمم الأفريقية بمسطح نادى نادى المهندسين بسابا باشا، كما اقيم معرض على هامش الاحتفالية، ويحيى الحفل الفرق الفنية التابعة لأاندية الاجتماعية والثقافية بإدارة الأندية والدفاع الاجتماعى .
 
وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى أن ذلك انطلاقا من اتجاه الدولة  بالاهتمام بالدور الهام الذى تتكاتف من األه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لدعم السياحة المصرية والظهور بالمظهر اللائق باستضافة الدولة المصرية العريقة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية ومشاركة  من مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية فى ابراز دور الشباب والفئات المهمشة ودمج ذوى الاعاقة.
 
 
 
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التضامن الاجتماعى

حفلات كأس الامم الافريقية

ذوى الاحتياجات

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