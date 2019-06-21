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صور.. اضبط مخالفة.. حرق سرنجات ممتلئة بالدماء على حواف ترعة القضابة بكفر الشيخ

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. حرق سرنجات ممتلئة بالدماء على حواف ترعة القضابة بكفر الشيخ السرنجات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تعددت صور الإهمال التي نرصدها ويرصدها المواطنون في شوارع محافظة كفر الشيخ، وفي مدينة فوه ألقى مجهولون مئات السرنجات المليئة بالدماء على ترعة القضابة بفوه، ولم يُعرف مصدرها ومن الذي ألقها.

قال السيد ميلاد من أهالي فوه أثناء مروره وصديقه محمد الشابورى على ترعة القضابة، قبل ورشة الصيانة الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة فوه: "تلاحظ له وجود كميات كبيرة تصل للمئات من سرنجات سحب عينة دم، ملقاه على شط ترعة القضابة"، مؤكدًا أنه تواصل مع عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه والذى أرسل نائب رئيس المدينة وعضو متابعة الوحدة المحلية كما تواصل مع مدير عام إدارة فوه وأرسل له أحد مراقبى الصحة بإدارة فوه الصحية

وأضاف سيد ميلاد لـ"اليوم السابع" هذه السرنجات الملقاة بطريقة عشوائية غير معلومة المصدر، مؤكدًا أنه تم جمع هذه السرنجات وإحراقها مطالبًا بإجراء تحقيق حول الواقعة حتى لا تتكرر الكارثة، ونجد أطفال فوه في غرف الإنعاش.

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (1)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (2)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (3)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (4)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (5)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (6)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (7)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (8)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (9)
 

 

السرنجات الممتلئة بالدماء وحرقها على ترعة القضابة (10)
 

 


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