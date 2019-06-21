صور.. اضبط مخالفة.. أسلاك عارية لأعمدة إنارة أمام مدرسة إسكو بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

مدينة شبرا الخيمة من أكبر مدن محافظة القليوبية، فهى مكتظة بالسكان بمختلف الفئات، وبالرغم من ذلك تعانى من الإهمال الشديد سواء بأكوام القمامة بشوارعها والتى باتت من أحد معالم المدينة، حتى زاد الأمر فى ما تمثله تلك المشكلة من وجود أعمدة إنارة تخرج منها أسلاك الكهرباء المكشوفة ما ينذر بكارثة على حياة الطلاب وكذلك المارة.

"لينا شهر بنادى ولا أحد استجاب".. بهذه الكلمات عبرت مؤمنة على من إحدى الأهالى عن غضبها من وجود أسلاك عارية تخرج من أعمدة الإنارة أمام مدرسة إسكو بشبرا الخيمة، ما تعد خطرًا على المارة من المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالى اشتكوا ولكن دون فائدة.

وطالبت رحاب محمد، المسئولين بالحى والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة حل تلك المشكلة قبل حدوث كارثة فهذه الأعمدة تهدد حياة المواطنين.



















