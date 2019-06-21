سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 07:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. أسلاك عارية لأعمدة إنارة أمام مدرسة إسكو بشبرا الخيمة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أسلاك عارية لأعمدة إنارة أمام مدرسة إسكو بشبرا الخيمة أسلاك كهرباء عارية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مدينة شبرا الخيمة من أكبر مدن محافظة القليوبية، فهى مكتظة بالسكان بمختلف الفئات، وبالرغم من ذلك تعانى من الإهمال الشديد سواء بأكوام القمامة بشوارعها والتى باتت من أحد معالم المدينة، حتى زاد الأمر فى ما تمثله تلك المشكلة من وجود أعمدة إنارة تخرج منها أسلاك الكهرباء المكشوفة ما ينذر بكارثة على حياة الطلاب وكذلك المارة.

"لينا شهر بنادى ولا أحد استجاب".. بهذه الكلمات عبرت مؤمنة على من إحدى الأهالى عن غضبها من وجود أسلاك عارية تخرج من أعمدة الإنارة أمام مدرسة إسكو بشبرا الخيمة، ما تعد خطرًا على المارة من المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالى اشتكوا ولكن دون فائدة.

وطالبت رحاب محمد، المسئولين بالحى والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة حل تلك المشكلة قبل حدوث كارثة فهذه الأعمدة تهدد حياة المواطنين.

 

أسلاك عارية لأعمدة أنارة (1)
 

 

أسلاك عارية لأعمدة أنارة (2)
 

 

أسلاك عارية لأعمدة أنارة (3)
 

 

أسلاك عارية لأعمدة أنارة (4)
 

 

أسلاك عارية لأعمدة أنارة (5)
 

 


اعمده اناره

القليوبيه

شبرا الخيمه

اسلاك عاريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات

بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة