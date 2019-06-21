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صور..أهالى البحيرة يحتشدون بالميادين لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:02 م
صور..أهالى البحيرة يحتشدون بالميادين لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية احتشاد اهالى البحيرة أمام الشاشات
البحيرة - ناصر جودة

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توافد مساء اليوم الجمعة ، المئات من أهالى البحيرة على مراكز الشباب والميادين لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية .

واحتشد الشباب بالمقاهى بكافة مراكز المحافظة  لمشاهدة البطولة الأفريقية وسط أجواء كرنفالية ،وقام نادى الألعاب الرياضية بدمنهور بوضع شاشات عملاقة لبث مباراة مصر الدولية ، فيما نظمت جمعية صوت كفر الدوار احتفالات جماهرية حاشدة لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية بمدخل  المدينة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر ،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إنهاء كافة الاستعدادات لمشاهدة البطولة الأفريقية بجميع مراكز الشباب ، وفي هذا السياق وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، مسئولي مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة انعقاد البطولة ووضع غرفة العمليات من قبل مديرية الصحة بالبحيرة في أقصى درجات الاستعداد ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز فريق انتشار سريع بكل مستشفى وتجهيز أدوية الطوارئ والأزمات وأكياس الدم ومشتقاته

 

 


اخبار البحيرة

كأس الأمم الأفريقية

مراكز الشباب

المنتخب المصرى

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