صحيفة: زيادة 30% فى أعداد العمالة الوافدة بالكويت خلال الأعوام الـ20 الماضية

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كشفت إحصائية أعدتها صحيفة "القبس" الكويتية، بناء على أرقام رسمية، ارتفاع عدد العمالة الوافدة بنسبة 30% خلال السنوات العشرين الماضية.

وأظهرت الإحصائية ارتفاع عدد الموظفين الكويتيين فى الجهات الحكومية خلال الفترة من 1999 وحتى العام الجارى، بنسبة 43%، بينما ارتفعت نسبة العمالة الخليجية بنحو 59%.

وأضافت أن عدد الموظفين الكويتيين ارتفع خلال تلك الفترة بنحو 81 ألفا، بمعدل توظيف 4091 سنوياً، بينما ارتفع توظيف الوافدين بعدد زاد على 18 ألفاً، بمتوسط توظيف سنوى إضافى بلغ 905 وافدين.

ونقلت "القبس"، عن مصادر محلية، قولها، إن تطبيق سياسة إحلال المواطنين، لا تعنى بالضرورة وقف تعيين الوافدين فى بعض التخصصات النادرة، التى لا يمكن للمواطن حالياً شغلها، لعدم وجود مؤهلات دراسية وعلمية كافية تغطى بعض المجالات، مثل التدريس، أو الطب أو الهيئة التمريضية.