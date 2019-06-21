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صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لتأمين مراكز الشباب التى تبث مباريات الأمم الإفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:52 م
صحة القليوبية: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لتأمين مراكز الشباب التى تبث مباريات الأمم الإفريقية الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات ووحدات المحافظة، إلى جانب قطاع الإسعاف، لتغطية احتفالات افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بسيارات الطوارئ بمراكز الشباب التى تبث مباراة الافتتاح اليوم بين مصر وزيمبابوي.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة باستاد السلام بالقاهرة، بمناطق شبرا الخيمة والعبور والخصوص والخانكة، إلى جانب وضع خطة للانتشار السريع لسيارات الإسعاف للمتابعة المستمرة لمباريات البطولة.

وكان قد أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

 

 

 

 


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