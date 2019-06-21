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صحة الشرقية: عيادات متنقلة في التجمعات الكبرى خلال مشاهدة كأس الأمم

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:01 م
صحة الشرقية: عيادات متنقلة في التجمعات الكبرى خلال مشاهدة كأس الأمم عيادات متنقله" أرشيفيه"
الشرقية - حمدى عبد العظبم

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استعدادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية لإنطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر التى ستبدأ اليوم وحتى الجمعة ١٩من الشهر المقبل ، برفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية،  والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية ، والدفع بعيادات متنقلة في التجمعات الكبرى ومراكز الشباب بالمحافظة، لمواجهة أي طوارئ خلال التجمعات أثناء مشاهدة مباريات البطولة.

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد علي مديري المستشفيات بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، من مخازن التموين الدوائي، وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات ومختلف الفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة، والتأكيد علي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، تجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حالة الحاجة إليهم.

وأوضح مسعود فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه تم التنسيق بين هيئة الإسعاف بالشرقية بتغطية الحدائق والمنتزهات، وأماكن التجمعات والطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلي تمركز سيارات الإسعاف في ٨٣ نقطة مختلفة بالمحافظة .

 


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عيادات متنقلة

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