صحة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واضاف مدير الشئون الصحية فى بيان له عن تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية، وتكثيف النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات ،مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات بالإضافة إلى تواجد أطباء البرتوكول بالجامعات المصرية.

وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته، وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على الأماكن الحيوية بالمحافظة وأماكن شاشات عرض المباريات، وجاهزية فرق الانتشار السريع لاستقبال أى أحداث طارئة وتأمين تجمعات المواطنين بالميادين العامة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، إلى جانب تكليف إدارة ناقلات الأمراض بتكثيف أعمال الرش ومكافحة الحشرات بأماكن عرض المباريات بالميادين العامة ومراكز الشباب بجميع أنحاء المحافظة.