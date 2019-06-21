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شركة نيسان تمنح مسؤولين تنفيذيين فى "رينو" مقاعد بمجلس الإدارة

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:58 م
شركة نيسان تمنح مسؤولين تنفيذيين فى "رينو" مقاعد بمجلس الإدارة سيارة نيسان
طوكيو – رويترز

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قالت نيسان اليابانية، اليوم الجمعة، إنها ستمنح ممثلى شريكتها فى التحالف رينو مقاعد فى لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهية نزاعا بين شركتى صناعة السيارات.
 
وقالت نيسان، إنها ستمنح الرئيس التنفيذى لرينو تيرى بولار مقعداً فى لجنة التدقيق بمجلس إدارتها وتعطى جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو مقعداً فى لجنة الترشيح بها، كما ستولى سينار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
 
يأتى التحرك بعد أن طلب سينار التمثيل فى لجان مقابل الموافقة على إصلاح يخص هيكل الحوكمة دفع الشراكة الممتدة منذ عشرين عاما إلى أزمة.
 
وقالت رينو فى بيان "مجموعة رينو ترحب بقرار نيسان منح ممثلى رينو مقعدا فى لجان مجلس إدارة رينو، الأمر الذى سيُعرض على الاجتماع العام للمساهمين فى 25 يونيو.
 
وتابعت "الاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن حضور رينو فى هيكل الحوكمة الجديد لنيسان يؤكد روح الحوار والاحترام المتبادل الموجودة داخل التحالف".
 
وانهارت محادثات اندماج بين رينو وفيات كرايسلر هذا الشهر.
 
وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 % فى رينو، بينما تملك رينو نفسها 43.4 % فى نيسان.
 

نيسان

رينو

سيارات

نزاع بين نيسان ورينو

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