شركة طيران تعلق رحلاتها تفاديا لمجال إيران الجوى بعد إسقاطها لطائرة مسيرة

رويترز

قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" أنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزى الأمريكية إلى مومباى، المركز المالى الهندى، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت الشركة على موقعها الإلكترونى "نظرا للأحداث الحالية فى إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التى نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوى الإيرانى وقررنا تعليق الخدمة". ولم تشر الشركة إلى مدة التعليق.

وقالت شركة أو.بي.إس جروب التى تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة إن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأمريكية المسيرة وقت إسقاطها.

وأضافت فى تقريرها أمس الخميس "إن خطر إسقاط طائرة مدنية فى جنوب إيران خطر حقيقي... نوصى بتجنب منطقة مضيق هرمز إذ أن احتمال الخطأ فى التعرف على هوية الطائرات وارد".

وفى الشهر الماضى نصحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران بتوخى الحرص لدى التحليق فوق إيران والمناطق القريبة نظرا لتزايد الأنشطة العسكرية وزيادة التوترات السياسية.

وقالت "رغم أن إيران ليست لديها على الأرجح نية استهداف طائرات مدنية، فإن وجود العديد من الأسلحة المتقدمة المضادة للطائرات والبعيدة المدى فى أجواء تتسم بالتوتر ينطوى على مجازفة بالخطأ فى دقة الحسابات أو الخطأ فى التعرف على هوية الطائرات، وبخاصة فى فترات التوتر السياسى الشديد والتراشقات الكلامية".

وأمس الخميس قالت شركتا طيران أمريكيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إير لاينز إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.