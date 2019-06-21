شركات تكرير يابانية تدرس إجراءات للتعامل مع اضطرابات إمدادات النفط

طوكيو – رويترز

قال رئيس اتحاد البترول اليابانى، اليوم الجمعة، إن شركات تكرير النفط اليابانية تدرس تدابير للتعامل مع اضطراب محتمل فى إمدادات الخام من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات فى المنطقة.

وقال تاكاشى تسوكيوكا رئيس اتحاد البترول اليابانى خلال مؤتمر صحفى بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية أمس الخميس "شركات التكرير تقوم بعمليات محاكاة مختلفة فى حالة الطوارئ بالشرق الأوسط".

وأضاف أن التدابير تشمل شراء نفط فورى من مناطق أخرى مثل غرب أفريقيا أو الولايات المتحدة وكذلك استخدام الاحتياطيات الوطنية.

وتعرضت ناقلتان، إحداهما تشغلها شركة شحن يابانية، لهجوم الأسبوع الماضى فى الخليج.

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات، مما أثار مخاوف بشان وقوع مواجهة، ودفع أسعار النفط للارتفاع على الرغم من أن طهران تنفى ضلوعها فى الأمر.