شاهد.. مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمنوفية فى 74 مركز شباب مجانا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال كأس الأمم الأفريقية فى 74 مركز شباب فتحت أبوابها أمام المواطنين مجانا ،حيث يبدأ السباق الأفريقى اليوم بلفاء منتخب مصر مع نظيره الزيمبابوى.

وأكدت سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أنه تم الاشتراك بالقنوات الرياضية بـ 74 من مراكز شباب المنوفية، بجميع مراكز المحافظة،وهى "شبين الكوم ،أشمون ،منوف ،تلا ،بركة السبع ،السادات قويسنا ،الباجور الشهداء".

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء الكامل من تجهيز تلك المراكز، لإستقبال جماهير الكرة ومتابعة مباريات كأس الامم الافريقية 2019، بتوفير المقاعد بجميع مراكزالشباب.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، حيث يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.



