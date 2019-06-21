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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أجر المسكن وشروطه

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أجر المسكن وشروطه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن مفهوم أجر المسكن وشروط وإجراءات تحقيقه وطلبه، "اليوم السابع" يوضح فى سؤال وجواب كل المعلومات عن أجر المسكن.

س: ما هو أجر المسكن؟

ج. أجر المسكن هو مقابل نقدى يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

س: ما شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج. يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، وذلك من تاريخ الحاجة إليه "تاريخ الامتناع" باعتباره كنفقة إلزامية على والده.

س: هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج.لا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن والده.

س: متى ينتهى حق الصغير فى المطالبة بأجر المسكن؟

ج. يستحق الصغير أجر المسكن حتى بلوغه خمسة عشر عامًا قادرًا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.

س: ما هى دعوى الحبس فى التخلف عن أداء الأجور؟

ج.دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم، بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد .

س- شروط قبول دعوى الحبس فى الأجور؟

ج. يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائى صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه "المحكوم ضده"، قادر على سداد ما حكم به، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا.


نفقة الاطفال

محكمة الاسرة

اجر المسكن للاطفال

دعوى الحبس فى الأجور

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