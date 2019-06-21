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سياسى أمريكى: قناة الجزيرة مملوكة لدولة وأسرة ترعى الإرهاب وتضلل المشاهد

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:49 م
سياسى أمريكى: قناة الجزيرة مملوكة لدولة وأسرة ترعى الإرهاب وتضلل المشاهد تميم بن حمد وقناة الجزيرة
كتب : أحمد جمعة

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قال الدكتور مايكل مولر نائب رئيس مركز الأبحاث السياسية الأمريكى إن قناة الجزيرة مملوكة لدولة وأسرة ترعى الإرهاب وتعضض الجماعة بشكل ملحوظ، ما يجعلها تقع تحت المساواة فى التعامل مع القنوات الروسية، لافتا إلى أن المحتوى الذى يذاع عبر قناة الجزيرة الإنجليزية مختلف تماما فى الشكل والمضًون والمحتوى عما يذاع فى القناة العربية مما يعد نوع من التضليل.

 

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى المراسلات على هامش جلسة استماع نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى حول إمكانية ربط قناة الجزيرة التحريضية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمكانية منع مراسلى قناة الجزيرة من دخول البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية نظرا لعدم مصداقية القناة القطرية.

 

ونظمت مؤسسة النبض الأمريكى، اليوم الجمعة، جلسة استماع بإحدى قاعات الكونجرس الأمريكى أدارها الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، عن كيفية إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها عدد من أعضاء الكونجرس.

 

وردا على سؤال عن إمكانية اتخاذ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خطوة نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بدون الرجوع إلى الكونجرس، أجاب مايكل فلانجان بأن هذا التصنيف لابد أن يمر على عدة أجهزة ومؤسسات للتنسيق فيما بينها من حيث العقوبات التى ستفرض على الجماعة سواء على مؤسسات أو أفراد.

 

وأضاف أن مثل هذه التصنيفات عادة ما تتم بضغط من الكونجرس على مؤسسات الدولة وليس العكس فلابد من عزيمة قوية من الكونجرس الأمريكى لتمرير هذا القانون.


سياسى أمريكى

قناة الجزيره

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