"سياحة الإسكندرية": نسبة اشغالات الفنادق تخطت 90% بالتزامن مع بطولة أفريقيا



وأشار محمد سعد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الادارة قد استعدت لهذا الحدث الهام من خلال حملات تفتيشية يومية على الفنادق و الكافتيريات السياحية لاجبار المسؤلين عل الالتزام بالاسعار المحددة و عدم استغلال الوافدين او المشاهدين و المتابعين للمباريات ، كما تم تنظيم حنلات تفتيشية على الفنادق لضمان جودة الاغذية المقدمة لضيوف الاسكندرية و الخدمة داخل الفنادق لاظهار الاسكندرية بالصورة الائقة امام ضيوفها



وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية قد نظمت حملات تفتيشية على الفنادق والكافتيريات السياحية، لسحب عينات من الأغذية المقدمة والتأكد من جودتها وصلاحيتها.



يذكر أن الإسكندرية تستضيف مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، والتى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا ، مدغشقر، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضى.