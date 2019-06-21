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سوبر كورة يقدم قائمة محظورات ملاعب CAN 2019.. التشاجر بالمدرجات يعرضك للحبس

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 م
سوبر كورة يقدم قائمة محظورات ملاعب CAN 2019.. التشاجر بالمدرجات يعرضك للحبس الجماهير ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تحاول دوماً جماهير الكرة الظهور في مشهد حضاري يليق ببلادها، أثناء إقامة مبارايات كرة القدم، لكن دأبت بعض الجماهير على الخروج عن المألوف في بعض المباريات وارتكاب بعض المخالفات مثل التشاجر، مما يعرضهم للمسألة القانونية.

وفي هذا الصدد، يقول عمر الأصمعي الخبير القانوني، إن التشاجر في المدرجات يخضع لقانون العقوبات "باب جرائم الضرب والجرح"، وهو مجرم بنص القانون المصري وأن الذين يرتكبون هذه المخالفات يتعرضون للمسألة القانونية، الأمر الذي يتطلب من الجميع ضبط النفس والالتزام وعدم الخروج عن المألوف.

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