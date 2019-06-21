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سلطات أمريكا بدأت فى حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:38 م
سلطات أمريكا بدأت فى حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ترامب
كتب: أحمد علوى

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بدأت السلطات الامريكية اليوم الجمعة حملة واسعة لترحيل المهاجرين بطريقة غير شرعية، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، إن سلطات الهجرة فى الولايات المتحدة تعتزم بدء حملة واسعة النطاق يوم الأحد لترحيل الأسر التى وصلت مؤخرا للبلاد بصورة غير شرعية.

وفى مكالمة مع الصحفيين قبل أيام قال مارك مورجان ، القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية إن الإدارة ستسعى لترحيل الأسر التى تلقت أوامر بالرحيل من محكمة أمريكية مختصة بالهجرة لكن لم يتضح متى ستبدأ تلك الحملة ، وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ إجلاء ملايين من المهاجرين غير الشرعيين.

 


ترامب

امريكا

المهاجرين فى امريكا

اخبار العالم

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