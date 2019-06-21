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سقوط 5 متهمين بسرقة مزرعة دواجن بالشرقية بالسطو المسلح

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:51 ص
سقوط 5 متهمين بسرقة مزرعة دواجن بالشرقية بالسطو المسلح المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط 5 أشخاص فى واقعة سطو مسلح على مزراعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه.

ترجع الواقعة، ببلاغ  لمركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، من أحد المواطنين، يفيد  أنه حال تواجده بمزرعة دواجن "مستأجرة"، فوجئ بحضور 4 أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم "بندقية آلية"، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره "300 ألف جنيه" كرهاً عنه وفروا هاربين.

 تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص،"لهم معلومات جنائية- اثنين منهم مقيمين بالشرقية وباقى المتهمين مقيمين بالدقهلية"، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، بعدة مأموريات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( الدقهلية ، الإسكندرية )، أسفرت جهوده عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم اتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالى، لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، وأرشدوا عن "2 بندقية آلية من بينهم البندقية الآلية المستخدمة فى الواقعة، 18 طلقة نارية من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش، 6 طلقات خرطوش من ذات العيار، دفتر توفير باسم أحد المتهمين، مودع به مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه، مبلغ مالى قدره 31600 جنيه، السيارة المستخدمة فى الحادث"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول .

 

 

 


سطو مسلح

سرقة مزرعة

مديرية امن الشرقية

القبض المتهمين بسطو مسلح

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