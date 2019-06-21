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سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث التعاون مع مصر فى مجال البيئة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:11 م
سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث التعاون مع مصر فى مجال البيئة تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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التقت تانيا أجيار، سفيرة دولة كوبا فى القاهرة، بمسئولى وزارة البيئة، لمناقشة البدء فى التعاون المشترك فى مجال البيئة، فى ظل تشابه عدد من التحديات البيئية التى تواجه البلدين، حيث أشارت السفيرة الكوبية إلى اهتمام بلادها بموضوع تمويل آثار تغيرات المناخ.

ورحبت وزارة البيئة بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال البيئة بين البلدين وتقديم مصر الدعم الفنى اللازم فى الموضوعات البيئية الملحة، ومنها إدارة المياه وخطط الادارة المتكاملة للسواحل والحفاظ على جودة المياه، خاصة فى ظل ما حققته مصر من خطوات جادة فيه.

وأكدت سفيرة كوبا أن التعاون المرتقب سيكون أول تعاون ثنائى بين البلدين فى مجال البيئة، وشددت على تطلع بلادها إلى هذا التعاون خاصة فى ظل ما تشهده مصر من خطوات ثابتة فى تحقيق التنمية والتعاون المشترك بين قطاعات التنمية، مضيفة تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البيئة.

 


كوبا

سفير كوبا

البيئة

التغيرات المناخية

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