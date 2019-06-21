سفارة مصر لدى صربيا تستضيف لقاءً لكبار الأساتذة المتخصصين فى مجال جراحات الأطفال

كتب أحمد جمعة

استضافت سفارة مصر لدى صربيا لقاء بين كبار الأساتذة المتخصصين فى مجال جراحات الأطفال بجامعة عين شمس وممثلى كبار المؤسسات الطبية العامة والخاصة فى بلجراد.

وصرح سفير مصر فى صربيا عمرو الجويلى بأن اللقاء شمل مشاركة ممثلين عن قسم جراحات الأطفال بجامعة عين شمس على هامش مشاركتهما فى المنتدى الدولى لجراحات القولون والمستقيم للأطفال ومؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحى الأطفال 2019 الذين عقدا فى بلجراد فى يونيو الجارى، ويأتى فى إطار إبراز مجالات التميز للطب المصرى فى منطقة البلقان.

وتجدر الإشارة إلى أن عمدة مدينة بلجراد، أستاذ فى مجال جراحة الأطفال، وسبق أن عبر لسفير مصر لدى صربيا عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المتخصصة فى المدينة، وبين المؤسسات النظيرة فى مصر، وعلى رأسها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.